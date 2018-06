Katrin Lust ja TV3e juht puhkesid naerma, kui kuulsid uut sahinat miss Kõrgemäe skandaali kohta

Miks ilmub saade alles sügisel ja mitte varem, kui avalik huvi teema vastu on nõnda suur? ««Kuuuurija» hooaeg lõppes ära. Sügisel hakkavad uued saated, see ei ole veel kindel, mis saadetes tulema hakkab,» sõnas Leito. Ühtlasi kinnitas TV3 juht, et mingit erisaadet selle teemaga seoses hetkel oodata ei ole. «Eks Lustil tule suve jooksul veel huvitavaid teemasid.»

Veidral kombel avaldas «Kuuuurija» samal teemal loo enne seda, kui Elu24 ulmelisena tundunud vihjet veel uuris ja alles kaalus, kas sellest üldse lugu teha. «Kuuuurija» lehel avaldab Lust muret, et selline artikkel võib mõjuda halvasti tema mainele: «Tundub, et see on taas järjekordne kuulujutt, mis näitab mind ja «Kuuuurija» saadet halvas valguses.»