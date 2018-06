Nexuse Janne skandaalsest pildist: isa üritas takistada Kroonika ilmumist

2003. aastal, mis Nexus loodi, olid Janne ja Helen alles alaealised ning Helen meenutas, et bändi lühikese ajaloo üks skandaalsemaid hetki oli, kui nad kolmekesi Kroonika esikaanel poolalasti poseerisid. «Meil olid ülakehad kätega kaetud, me olime seljaga, teksad olid jalas,» kirjeldas Helen lisades, et oli siis 17-aastane ja Janne vaid 16-aastane.

Janne kinnitas, et temal oli kodus selle pildi tõttu suur probleem. «Minu isa helistas Kroonikasse ja üritas takistada ajakirja ilmumist. Isale öeldi, et ajakiri on trükis, liiga hilja on, midagi pole enam teha,» naeris Janne, kes oli isale enne Kroonika ilmumist pilte näidanud.