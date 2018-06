Legendaarne Carl Danhammer teeb peale 20 aastat kestnud vaikust lava-comebacki

Peale ulmelist Eesti-perioodi jagab Danhammer oma märgatavalt vaiksemat elu Soome ja Ghana vahel, mille prints ta on, kandes eksootilist Tamawura tiitlit. We Love The 90sel esineb Carl Danhammer oma Elvise kavaga.

Sel aastal esinevad välismaistest staaridest We Love The 90sel Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor. Lähiajal selguvad ka Eesti artistid.