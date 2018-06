Pildid: instanümf Paris Hilton näitab ette, mitu paari bikiine on vaja puhkusele kaasa võtta

1. JUUNI, «Minu väike poni» bikiinid, mille disaineriks on Moschino:

37-aastane Hilton jagas sotsiaalmeedias endast eriti mänglevaid fotosid, kandes südamekujulisi päikeseprille ning «Minu väike poni» bikiine, mille disaineriks on Moschino. Kirsiks tordil on Chanel'i pisike käekott, mis on surfilaua kujuline.