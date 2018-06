Video: Lõuna-Aafrikas jäi meteoorkeha farmi turvakaamera ette

Selle keha liikumise jäädvustas Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgist edelas asuva farmi turvakaamera, mille lindistusel on näha taevas heledat valgussähvatust ja siis selle kadumist metsa taha.

Mehe teatel on nende kaamera suunatud loodesse ja kosmiline külaline jäi sellele 2. juunil kell 18.49 kohaliku aja järgi. NASA andmetel leidis keha plahvatus aset 50 kilomeetri kõrgusel maapinnast.

Delportid vestlesid järgmisel päeval naabritega ja naabrite teatel nägid ka nemad erksat valgust, arvates et tegemist on tõenäoliselt meteooriga.

«Suuri asteroide jälgitakse pidevalt, kuid neilt pärit väiksemaid osi on keerulisem jälgida, kuid isegi väike osa võib meie atmosfääri sattudes tekitada suure plahvatuse. Nüüd nähtud keha oli liiga väike, et see oleks suurt kahju tekitanud,» laususid eksperdid.