«Ma ise ka ei tea veel, kuhu ma teel olen...» Meenutame aasta eest lahkunud kirjanik Margus Karu

Margus Karu on romaanide «Nullpunkt» ja «Täna on täna ja forever on forever» autor. Tema teosest «Nullpunkt» on valminud ka film ning seriaal. Möödunud aasta lõpus nägi ilmavalgust ka Karu lasteraamat «Hobune Henry unenägu», mille trükkimise tarbeks alustasid tema kirjanikest sõbrad Hooandjas korjanduse.