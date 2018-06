Elu24le antud intervjuus muheles Roy Mayorga, et ei saa õhtustest plaanidest eriti rääkida, sest see on üllatus. Kuid mehe miimika vihjas, et varuks on nii mõndagi. Juba 1992. aastal alguse saanud bänd on bändiliikmete edukamate kõrvalprojektide tõttu pidanud mitmeid pause kuid alati on tulnud tagasi plaaditäie hittidega. Nõnda on lood «Through The Glass», «Say You'll Haunt Me» ja «St. Marie» jõudnud ka laiema avalikkuse lemmikutenimekirja, mitte ainult metalimuusika austajate omasse.