Pildid ja video: prantslane alustas 9000 kilomeetri pikkust ujumisteekonda Jaapanist USAsse

Tema kaheksaliikmeline meeskond võtab Vaiksest ookeanist veeproove, et saada teada, kui palju on seal plastidest pärit mikrotükke.

Vaikset ookeani ületades võib Lecomte kokku puutuda mõrtsukhaidega, suurimate röövkaladega, kelle elupiirkondades tuleb tal ujuda. Ujuja saatemeeskonnal on haide tõrjevahendid ja nad jälgivad, et haid Lecomte’ile liiga lähedale ei jõuaks.

Lecomte’i saatval 20-meetrisel jahil on ligi kolm tonni vajalikke asju, kaasa arvatud süüa ja vett. Ujuja sõnul vajab ta energia ja kehasoojuse säilitamiseks umbes 8000 kalorit päevas. Hommikusöögiks on tal külmkuivatatud toit, eelkõige riis ja pasta. Igapäevasel kaheksatunnisel ujumisteekonnal tarbib ta poole tunni järel toitvaid vedelikke.

«Mul on reegel, et ma ei mõtle liiga kaugele ette. Ma ei hakka teekonnal end piinama mõttega, et tahan teha ühte või teist. Ma keskendun ujumisele ja söömise abil energia taastamisele. Võimalik, et taas maale jõudes söön mehise kõhutäie,» teatas prantslane.