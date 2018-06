Skandaalne miss Laura Kõrgemäe on sotsiaalmeedias tagasi ning kogub kiiresti populaarsust

Paistab, et endise missi ja Invidia modelliagentuuri omaniku tegemiste vastu tunnevad huvi väga paljud inimesed, sest ainuüksi Instagramis on tal nüüdseks peaaegu 10 000 jälgijat. Võrdluseks: «Kuuuurija» saatejuhil Katrin Lustil ja Kanal 2 ilmatüdrukul Madli Vilsaril on näiteks veidi üle 2000 jälgija. Ka hoiavad kauni eksmissi tegemistel silma peal sellised kuulsused nagu Daniel Levi Viinalass, Mirjam Väljaots, Katrin Lust, Margus Hunt jne.