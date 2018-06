Maailma kõige seksikam vanaema sai kuuma konkurendi

«Maailma seksikaim vanaema» on 47-aastane Gina Stewart, kes on kahe tütre ja kahe poja ema. Vanim neist on 27-aastane ja noorim 4-aastane. Lisaks on kaunis naine ka ühekordne vanaema.

Samuti tunnistas ta, et ainus läbitud plastilise kirurgia protseduur on rinnasuurendus, mis leidis aset 10 aastat tagasi. «Usun väärikasse vananemisse,» sõnas ta väljaandele The Sun.

Gina Stewart FOTO: Gina Stewart/Caters News / Caters News Agency

Nüüd aga jahib «maailma kuumima vanaema» tiitlit Suurbritanniast pärit 38-aastane Carrie Hilton, kes sai vanaemaks olles vaid 35-aastane. Ta usub tõsimeeli, et Stewart peaks oma tiitli talle loovutama.

«Ma olen kõige seksikam vanaema, siin pole mingit võistlust,» sõnas Carrie.

Lisaks sõnas Hilton, et ei usu austraallana juttu vaid ühest kirurgilisest protseduurist. Ta on veendunud, et lisaks rinnasuurendusele on ta teinud veel täiendavaid protseduure, nagu näiteks botoxi süstimine.

Samas tunnistab ta ise avameelselt, et on lasknud end kirurgiliselt korrigeerida 17 000 naela eest: botox, rinnasuurendus, hambaravi ning muud väiksemad ilukohendused.

Stewart seevastu ei lase end Hiltoni väljaütlemistest eriti häirida. Pigem tervitab väljakutset: «Carrie Hilton on imekaunis nagu iga teine naine,» sõnas Stewart. «Carrie võib tiitli saada, aga ta peab selle eest kõigepealt võitlema!»

47-aastane Stewart on varasemalt tunnistanud, et ta ei naudi kogu tähelepanu, mis talle omaks on saanud. Ka Maxima korraldatud missivõistlusest võttis ta osa vaid selleks, et teenida raha haige sõbra jaoks.