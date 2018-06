Video: Kanada autojuhtidele sadas taevast väljaheidet kaela

«Sitaga pihta saamine on väga ebameeldiv, minda saatis paha tunne kogu päeva. Mul ei läinud see hais meelest ja ma ei saanud õhtul magama jääda. Visklesin voodis kella neljani hommikul,» jätkas kanadalanna.

Alleni kahtlust, et pruun poolvedel aine on pärit lennukist, kinnitasid lennujuhtumite uurijad.

Varasemast on teada mitu juhtumit, milles lennukist on kukkunud jääkuubikuid, mille sees on väljaheited. Need kuubikud on desinfitseeriva ja baktereid hävitava aine tõttu sinised.