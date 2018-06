Sissi Nylia kinnitab ise, et ka tema on juba võitnud ja kavatseb muusikaga aktiivselt edasi tegeleda. Staarisaates teiseks jäänud Sissi ütles «Seitsmestele», et te peate mind füüsiliselt lavalt ära tirima, kui tahate, et ma muusika tegemise lõpetaksin. Elu24le pihtis laulja, et vaatab juba ammu vaikselt Eestit väljapoole.