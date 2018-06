Miks me ei suuda leida maavälist elu? Vene füüsiku arvates lähtub inimkond liiga palju darvinismist

Sellest küsimusest sai kosmoloogia üks kesksetest küsimustest, mis on Fermi paradoksi aluseks, teatab yle.fi.

Enrico Fermi (1910 - 1954) FOTO: akg-images / akg-images/Scanpix

Kosmoseteadlased murravad pead, et miks inimkond ei ole saanud kontakti maavälise eluga ja miks ei ole tulnukad massiliselt Maale saabunud, kuigi meie Linnuteel on sadu miljardeid tähti ja planeete.

Linnutee FOTO: Antony Zacharias / SWNS.com / Antony Zacharias / SWNS.com/Scanpix

Linnutee esimesed tähed olid mingil moel olemas juba kümme miljardit aastat tagasi ning inimkonna loogika järgi oleks kuskil lisaks Maale pidanud samuti intelligentset elu tekkima.

Vene füüsik Aleksander Berezin, kes töötab Moskva elektrotehnoloogia ülikoolis, pakkus oma teooria, miks inimkond ei ole maavälise eluga kontakti saanud. Ta teooria kannab pealkirja «Esimesena sisse, viimasena välja».

Planeet Maa FOTO: NASA NASA / REUTERS/Scanpix

Berezin on arvamusel, et äkki inimkond ei suuda maavälist elu ära tunda, sest see on erinev kõigest, mida meie peame elusolenditeks.

«Arvan, et inimesed lähtuvad liiga maakesksest ja darvinistlikust arusaamast selle kohta, millised võivad olla elusolendid teistel planeetidel ja galaktikates,» selgitas teadlane.

Venelane jätkas, et kosmoses olevad intelligentsed eluvormid võivad olla nagu meie planeedil leiduvad elusorganismid alates ainuraksest kuni inimeseni, kuid need võivad olla ka sellised nagu kirjeldab teadusfantastika kirjanik Stanislaw Lem oma romaanis «Solaris». Seal on need planeedi suurused superorganismid.

Kunstniku nägemus maavälisest intelligentsest elust FOTO: Bernd Streich-Petschke / PantherMedia / Bernd Streich-Petschke/Scanpix

«Intelligentne elusolend võib olla ka oma looja vastu mässu tõstnud kunstintellekt,» lausus Berezin.

Füüsiku arvates võib olla olukord selline, et need maavälised intelligentsed olendid ei ole oma arengus jõudnud sellisele tasemele, et nad suudaksid lennata oma päikesesüsteemist välja, et minna uurima teisi sarnaseid süsteeme ja kaugeid galaktikaid. Või siis saata sõnumeid ühest päikesesüsteemist teise. See kehtib praegu ka inimkonna kohta.

ESO 99-4 galaktika FOTO: HO / REUTERS/Scanpix

Selle oletuse puhul jääb Fermi paradoks, et kus siis maaväline elu on, lahendamata.

«Kuid kui mingi tsivilisatsioon saavutab selle, et suudab liikuda tähtede vahel, siis võib see kaasa tuua konflikti võõrastel planeetidel elavate elusolenditega ja nende huku. Vallutajad ja ründajad üritavad end kehtestada,» selgitas füüsik.

Võimalik, et tähtedevahelisi kosmoselende tegeva tsivilisatsiooni esindajad ei tea, et nad kedagi hävitavad.

«Võõras, sissetungiv tsivilisatsioon võib hävingut külvata nii, nagu meie planeedil satuvad ohtu ja hukuvad tuhanded sipelgad, kui näiteks maja ehitamisel traktor nende pesa maatasa lükkab. Seda ei panda eriti tähele,» selgitas füüsik.

Kunstniku joonistus meie päikesesüsteemist FOTO: / AP/Scanpix

Ta jätkas, et traktoristi rollis ei pea olema tulnukad, vaid selles rollis võib olla tulevikus ka inimkond, mille liikmed lendavad teistele planeetidele ning võivad kaasa toodud haiguste või tegevusega sealsed organismid hävitada.

Füüsiku sõnul liigub inimkonna tehnika areng selles suunas, et võime olla esimesed, kes suudavad väga kaugeid kosmoselende teha.

Päike loojumas Krimmis Moltšnojes teleskoobi taha FOTO: Pavel Rebrov / REUTERS/Scanpix