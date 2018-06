Gerda Kordemetsa «Mehed» saab filmiks

2018. aasta talvel Apollo lavale jõudnud komöödia «Mehed» - koosseisus Veikko Täär, Tiit Sukk, Margus Prangel - annab viimased etendused Pärnu Apollo Kinos 27. – 30. juunini. Lavastust on saatnud edu, seda on mängitud 43 korda, vaatajaid on olnud üle 14 000 teatrisõbra.

On aeg liikuda edasi ja teha lavastuse ainetel film. Apollo Film Productions tegevjuht ja produtsent Tanel Tatter: «Komöödia «Mehed» jõuab kinopublikuni 15. märtsil 2019. Irooniline komöödia vaatleb meie armastatud peategelaste (Tiit, Veikko, Margus ) sisemaailma ja toob sealt esile, loomulikult läbi huumori, selle, mida keskiga meestesse kinni tahab taguda. Meeste mured ja jutud ei ole alati «üks ja seesama meeste jutt». Mehed tunduvad küll vahel koomilised oma olukordade lahendamisel. Nagu tantsivad inimesed tunduvad kurtidele veidrad. Mehed on tundlikud, mehed on hingestatud, mehed lähevad katki. Eks meie hullumeelne road movie kougib kätte selle varjatud sisu ja toob vaatajani. Kuidas ja mis vormis, see jääb juba filmist vaadata.» Tatter lisab, et Sukk, Täär ja Prangel on «Mehed» lavastusega leidnud omavahel hea klapi ja lavastaja/kirjutaja Gerda Kordemetsal tuli teha raskeid otsuseid materjali osas, mida ei saanud lavale panna. «Film annab meile nüüd vabamad käed ja ruumi, kus kõik lahti mängida ja fantaasial lennata lasta. Peale kolme peakangelase filmis kaasa paljud armastatud näitlejad, kelle nimed ka peagi avalikustame.»