Video: hertsoginna Meghani eksmees Trevor Engelson on kihlatud

The Sun teatas 2017. aasta novembris, et produtsent Engelsoni uus kallim on dietoloog.

«Meghanist lahkuminek mõjus Trevorile halvasti. Eriti masendas teda uudis, et Meghan on koos prints Harryga. Ta pidi oma elu sõna otseses mõttes otsast alustama. Nende lahutus ei olnud just kõige sõbralikum ja nad mõlemad ütlesid sõnu, mida hiljem kahetsesid. Nüüd on Trevor jälle jalad alla saanud,» kirjutas väljaanne.