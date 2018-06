Video: Tom Cruise on esimene staar, kes tegi ohtliku HALO langevarjuhüppe

Cruise tegi 7500 meetri pealt High Altitude Low Open ehk HALO (Kõrgel kõrgusel hüpe, mille puhul langevari avaneb madalal) langevarjuhüppe olles maailmas esimene näitleja, kes sellise hüppe teinud on, teatab Daily Mail.

FOTO: CAP/KFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Cruise teeb võtetel tavaliselt oma trikid ise, kasutades harva kaskadööre ja dublante ning on mitmel korral vigastada saanud.

Staar tegi ohtlikke hüppeid, mille puhul on nõutav hapnikumask, möödunud nädala lõpul Araabia Ühendemiraatide õhuruumis.

Cruise ohtliku hüppe võttis üles kaameramees, kes kandis samuti kaitseriietust ja hapnikumaski ning kes hüppas enne Cruise’i lennukist välja, et end staari hüppe filmimiseks valmis seada.

Filmitegijate sõnul oli raskendavaks momendiks asjaolu, et filmiti vahetult enne päikese loojumist ning Cruise’il ja võttemeeskonnal oli aega vaid kolm minutit, et hüppestseen ära teha.

Cruise’i langevarjuhüpet on uue filmi «Mission: Impossible - Fallout» lõpus näha vaid kümmekond sekundit.

Võttemeeskonna teatel tegi Cruise oma hüppe juba esimesel korral peaaegu ideaalselt. Samas on teada, et varasematel võtetel on tal lihtsamate trikkide tegemisel saanud vigastada.