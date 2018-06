Uus-Meremaa endine prostituut sai rüütlitiitli

Kui Uus-Meremaa politsei arreteeris 1980. aastatel endise õpetaja Catherine Healy Wellingtoni bordelli tehtud haarangus, siis ei osanud naine arvata, et kunagi antakse talle autasu, teatab The Guardian.

Täna sai Healy oma pikaajalise panuse eest prostituutide heaollu Dame Companion of the New Zealand Order of Merit (Uus-Meremaa teenetetähe naisliige).