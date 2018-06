Režissöör Brian De Palma teeb Harvey Weinsteini seksuaalrünnakute teemal õudusfilmi

De Palma lisas, et näitlejad peavad saama režissööri ja produtsenti usaldada ning näitlejate ärakasutamine ükskõik millisel viisil on lubamatu.

«Peategelane on äratuntav, kuid see ei ole Harvey Weinstein. Tegemist on õudusfilmiga, kus põhiroll on meessoost seksuaalkiskjal ja tegevus toimub filmitööstuses. Põhijooned saime Weinsteini skandaalist,» teatas režissöör Prantsuse väljaandele Le Parisien.