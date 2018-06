1. Kui karu on piisavalt kaugel, 20-30 meetri kaugusel, siis on hea, kui räägid karuga rahuliku hääletooniga. Turovski soovitab midagi rütmilist nagu näiteks: «Tere vürst, miks on su silmad sumedad kui sompus ilmad?».



2. Mitte mingil juhul ei tohi sosistada. «See on energiarikas heli ja võib provotseerida rünnakut,» õpetab zooloog.

3. Samuti ei tohi mitte mingil juhul joosta. Noortel loomadel, igal juhul kiskjalistel, on ülivõimas jälitusrefleks, instinktiivne. «Näiteks, kui joosta noorte huntide eest, ei saa nad teisiti, kui joosta järele. Jää seisma ja kui hundid jõuavad sinuni, ei tea nad, mida peale hakata,» lisab Turovski.



4. Karuga kohtudes ei tohi loomale mitte mingil juhul silma vaadata, see on väljakutse.



5. Selga keeramata hakka rütmiliselt jutustades või luuletust lugedes loomast tasapisi eemalduma.

6. Kui karu on tagakäppadel, siis ei tasuks Turovski sõnul karta, sest loom tahab lihtsalt näha ja muidugi ennast näidata.