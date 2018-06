Pikaaegne Eesti Eurovisiooni eestvedaja Mart Normet abiellus!

Pikka aega Eesti Laulu ning mitmes rollis Eesti Eurovisioonitelegatsiooni kuulnud Märt Normet teatas, et tänavune osavõtt jääb talle viimaseks. Tundub, et mees on oma elus tõesti uue lehe keeranud ning sõlminud kallimaga lõpuks abieluliidu!