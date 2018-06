Juuksurid, meigikunstnikud, kostümeerijad ja teised lavatagused lisajõud pingutavad kõik selle nimel, et esinejad alati vaid parimad välja näeksid. Ettevalmistuste melus tuleb vahel ette mitmeid naljakaid, paljastavaid ja piinlikke olukordi, millest kõigest on tarvis huumori abil üle saada. Kõik on inimlik ja ega häda anna häbeneda!