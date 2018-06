Kristjan Jõekalda ja Teet Margna leidsid suveks uue väljakutse

Juba aastakümneid sõbrad, kolleegid ja koostööpartnerid olnud Teet Margnat ja Kristjan Jõekaldat on iga mööduva telehooajaga üha raskem teineteisest eraldada. Meeste vaheline hea läbisaamine ja lavakeemia on nõnda siiras, et jõuab hõlpsasti ka televaatajani. Läbi aastate mitmetes erinevates rollides mitmesuguseid telesaateid tootnud mehed pälvisid eelmisel aastal ka Eesti Meelelahutusauhindade galal Aasta Meelelahutaja tiitli. Esmakordselt anti tiitel duole.