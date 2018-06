Laulja Hannah Ild sünnitas 24. aprillil tütre, kes sai nimeks Elisabeth Emmy. Nüüd on Hannah Facebookis jaganud lapsest esimest pilti.

Elisabeth Emmy on Hannahile esimeseks lapseks. Hannahi elukaaslasel Anderil on eelmisest kooselust 23-aastane tütar. Paar on olnud abielus peaaegu 15 aastat.