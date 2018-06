Superkangelasest päris kangelaseks: Benedict Cumberbatch päästis röövi ohvriks langenud ratturi

41-aastane Briti näitleja oli koos oma abikaasa Sophie Hunteriga Uberis, kui ühel hetkel märgati, et neli meest peksavad restorani kullerit. Benedict, kes liitus eelmisel aastal ka Marveli filmimaailmaga, mängides Doctor Strange'i nimelist superkangelast, käskis autol kinni pidada, tormas kakluse juurede, mis leidis aset eelmise aasta lõpus, ning käskis meestel kuller rahule jätta. Benedict kaitses ennast, kui mehed püüdsid teda lüüa, ning suutis lõpuks ründajad eemale peletada, vahendas Metro .

Näitlejat ja tema abikaasat tol õhtul sõidatanud Uberi juht sõnas: «Ma hakkasin pöörama Marylebone tänavale, kui me nägime, et neli meest peksavad restorani kullerit tema kiivriga. Minu sõitja hüppas autost välja, jooksis nende juurde ja tõmbas mehed ohvrist eemale. Nad pöördusid tema poole ja paistis, et asjad lähevad hullemaks, seega ma läksin oma kliendile appi. Ta seisis keset tänavat ja käskis neil kuller rahule jätta.»