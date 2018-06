Selgus põhjus, miks Angelina Jolie kuninglikust pulmast osa ei võtnud

Alguses arvati, et tuntud näitleja ja filmitegija mitte saabumise põhjuseks on asjaolu, et tema lapsed ei olnud kutsutud. Jolie sai Kensingtoni paleelt küll pulmakutse, kus oli öeldud, et ta võib kaaslase kaasa võtta, mis on rohkem kui paljud teised said, aga kuna ta on praegu vallaline ning kõiki lapsi kaasa võtta ei saanud, siis otsustas ta tulemata jätta, kirjutas Metro.