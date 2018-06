Tohoh! Võtab vanduma? Vaata Stone Sour'i Eesti fännidele saadetud parajalt krehvtist videotervitust

Ülimenukas Ameerika rokk ja metalbänd Stone Sour tõotab Tallinnas anda ülivõimsa kontserdi. Üles astutakse kirtarrist Christian Martucci sünnipäeval. Soojendusesindajaks on võetud üllatuslikult bänd Nothing More.

Bändi kitarrist Josh Rand teatas mõned päevad tagasi oma sotsiaalmeedias, et fännidele on varuks üllatus: igasse linna, kus kontsert antakse, peidetakse väärtusliku sisuga ümbrikke. Ühte neist on võimalik leida ka Tallinnas.