Jaapanis panid rebased 40 paari jalatseid pihta

Politsei ja elanike sõnul oli neile üllatuseks, et rebased olid need, kes 40 paari jalatseid, mille hulgas oli ka traditsioonilis sandaale, kaasa viisid, teatab The Guardian.

Kyoto loomaaia juht Naoki Yamashita arvas, et rebased vallutasid mahajäetud aia, ehitades sinna pesa ning käisid jalatsite vargil, et nende abil pesa ehitada.

Kohalike teatel oli neile üllatuseks, et just rebased osutusid kingavarasteks.

«Võiks arvata, et seda teevad koerad, kuid meie linnas olid need rebased. Politsei teatel ei saa välistada, et on veel kingavarastest rebaseid,» laususid elanikud.