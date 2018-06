Mait Malmsten teeb tööd südamega ja pürgib Hollywoodi poole

Head meelelahutust tuleb mehe arvates teha südamega. Kuuldes Märt Avandi teooriat, et tippu jõudmiseks on vaja minna üle laipade ning teha võimalikult palju halbu otsuseid, ütleb mees muiates: «Tal on ka kahtlemata õigus. Meelelahutuse puhul on võib-olla tõesti vajalik vstu võtta natuke raskemaid otsuseid kui rahulikuma, tõsisema, vaiksema žanri puhul.» Lisades, et meelelahutus võib vahel minna üle piiride. «Neid piire ületada on alati natuke hirmus.» Tänavuste võituse valguses on pühjust arvata, et siiski on langetatud õiged otsused.