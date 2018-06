Aasta Meelelahutaja Märt Avandi: tehke head nägu ja kui võimalus, hammustage kannast!

«Meelelahutusmaailma tippu jõudmiseks on vajalik minna üle laipade, ainult üle laipade. mitte mingit armu, ega inimlikkust, mitte mingisuguseid sõprussuhteid, kõigil nahk üle kõrvade ja ainult sellise suhtumisega!» teeb mees tõsise näoga sarkastilist nalja.

«Mulle tundub, et mul ei olegi enam mitte kuhugi kõrgamale minna,» arvab ta Aasta Meelelahutaja tiitli valguses. Soovitused neile, kes samadesse kõrgustesse pürgida püüavad on ikka sama sarkastilised: «Alustage väikestest asjadest. Tehke head nägu ja siis kui on võimalus, hammustage kannast! Ei mingisugust aumehelikkust!»