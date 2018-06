Pildid: Manchester Unitedi kõige suurem fänn

Poiss oli nii väike, et tavalised vastsündinu riided olid liiga suured ja talle pandi selga spetsiaalsed ennetähtaegsete laste kaitserõivad. Lisaks vajas poiss sünnijärgselt operatsiooni.

Need olid piisavalt laiad, et tal hea oleks ja talle saaks meditsiiniseadmeid kinnitada.

Väikest Logan Gillmore’i, kelle pereliikmed on samuti ManU fännid, tervitasid sotsiaalmeedias mitmed Manchester Unitedi mängijad.

Vanemate teatel on nende poeg poole aastaga märgatavalt kosunud ka kasvanud.

1878. aastal asutatud Manchester United Football Club on inglise jalgpalliklubi, mis mängib Inglismaa Premiere Legue’is. Klubi kodustaadion on 1910. aastast Suur-Manchesteris Stretfordis asuv Old Trafford.