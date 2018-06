Raivo E. Tamm: polegi mõtet unistada, vaid lihtsalt lõpuni vastu pidada!

3-4 aastat tagasi ütles Raivo E. Tamm, et tema hiilgeaeg on möödas, samas on näitlejat just hiljuti saatnud suur edu. «Ma võisin öelda igasugust jama, aga tegelikult olen ma seda ka kunagi öelnud, et minu unistus on saada kihvtiks vanameks.» Selleni läheb tal enda sõnul veel aega. Vaja on veel veidi aastaid ja kogemusi.

Ka sellel aastal paneb mees enda füüsise proovile ja on andnud lubaduse täispika Iron Mani võistlusel esineda ning seda üritust hästi esindada. «Unistus on see asi ikkagi lõpuni ära teha ja jõuda finišisse, enne kui see suletakse.» Kontrollajaks 17 tundi, mille jooksul mees lõppu soovib jõuda. Kuigi treener arvab, et Raivol on jõudu see ka oluliselt kiiremini läbida, tunnevad lähedased muret ning manitsevad ettevaatlikusele.