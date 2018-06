Tähetark Igor Mang keeldub politseile ütluste andmisest?

Igor Mang on 68-aastane astroloog, kes on õppinud hoopis usuteadust. «Mina pooldan kõiki religioone ja nende erinevaid käsitusi, peaasi on tunnistada kõrgemate jõudude olemasolu. Mina näen seda liini, mis algab muinasaja hiitest. Mina käin mööda sirget teed,» on Mang öelnud Postimehele.