VIDEO Eriauhinna pälvinud Inga Lunge: mina nüüd küll mingi staar ei ole!

Kas Inga oskab ise öelda, miks just tema valituks sai? «Ma ei tea, ma tõesti ei tea. Ma kujutan ette, et nendel, kes saalis istuvad ja kui nad on nomineeritud, et nemad teavad seda pikalt ette,» sõnas ta. «Selle auhinna puhul, tõepoolest - võttis kuidagi jalgade alt selle pinna ära, sest sa ei ole valmis üldse mitte millekski. Kui ma tavaliselt hästi kiirelt leian mingid sõnad, siis sellel hetkel kuidagi hangus ära midagi mu ajus. Ma ei oska öelda, mis selle põhjuseks võib olla.»