Video: Londoni politsei otsib botoxi-bandiite

Kenti Bexley politsei avaldas sotsiaalmeedias fotod kahtlusalustest, kellest kaks on naised ja üks on mees, teatab express.co.uk.

Briti uurivate ajakirjanike andmetel lasid need botox-bandiidid teha silmade ümbrusse kortse siluvaid botoxi-süste, lisaks said nad süste huultesse ja põskedesse.

Sotsiaalmeedia andmetel on need kolm inimest teinud «külma arve» veel ühele ilukliinikule.

Twitteris kommenteeriti, et kas need botox-bandiidid on lollid, et lasid end enne protseduure pildistada ja siis lootsid ilma maksmata pääseda.