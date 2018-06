Naine tegi vannitoaselfi, pilti näinud märkasid «logistilist probleemi»

Pildil on näha, et naine istub kraanikausi äärel, olles üsna seksikas, kuid vaatajate tähelepanu ei köitnud tema, vaid detail ta vannitoas, teatab mirror.co.uk.

Selfit näinud kommneteerisid, et miks selle vannitoa sisustus nii kummaline on. Neile jäi eelkõige silma pildi vasak nurk, kus on näha osa WC-potist.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et see tekitab «logistilise probleemi», kuna põiekergendajad peavad potilt tõusma, et teise seina juurde minna paberit võtma. See võib olla suur probleem, kui näiteks on kõht lahti.