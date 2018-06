Väikese Oliveri juhtum on lõpetatud: inspektsioon leidis, et poiss pole ametlikult tööl, kuid...

Telesaatest «Väikesed hiiglased» tuntuks saanud väike Oliver palgati suvetuuri õhtujuhiks. Koolieeliku taoline kasutamine suveüritusel pani lastekaitsjaid kulme kergitama ning sundis tööinspektsiooni asja uurima. Juhtumi osas algatati ka menetlus.

Väikest Oliveri võib näha juulis neljapäevasel suvetuuril «Eesti pidu omas mullis» – reklaamplakatitel nimetatakse väikest poissi peo peremeheks.

Ürituse korraldaja Peeter Kaljuste ütles Elu24-le, et «Eesti pidu omas mullis» on justkui tantsupidu erinevatele inimestele. Kaljuste juhtis ka ise tähelepanu sellele, et inimesed on juba ürituse kohta pahameelt väljendanud ning väitnud, et last kasutatakse ürituse tarbeks ära. «Keegi ei ole kedagi ära kasutanud. Telesaade kasutas ju last ära ja lapsed mängivad ju filmides... Kas see ei ole siis ärakasutamine? Poiss ei tee midagi vastu tahtmist, ta ise tahtis seda asja ja oli väga huvitatud.»

Oliveri ema Reet Kõvask jäi napisõnaliseks. «Ei oska kommenteerida,» sõnas Kõvask, kes ei soovinud vastata täpsustavatele küsimustele ürituse kohta ega ka sellele, kas Oliver õhtujuhiks olemise eest ka raha saab.

«Lapsed töövõtjatena on võrreldes täiskasvanutega oluliselt haavatavamas olukorras. Sageli on probleem see, et ei lapsed ega nende vanemad mõista konkreetse tegevusega kaasnevaid riske ja mõjusid, mis ka kaugemas tulevikus avalduda võivaid,» kommenteeris juhtumit lastekaitse liidu kommunikatsioonijuht Grete Landson.

«Lapsevanematele paneme südamele, et valiksite väga hoolega, millist tööd oma lapsel teha lubate. Iga laps on erinev, ent siiski tuleb arvestada, et isegi kui laps tundub asjalik ja arukas, on tal vanusest tulenevalt oluliselt vähem elukogemust ning teadmisi,» kommenteeris tööinspektsiooni meedianõunik Abel.