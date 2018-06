Tom Cruise teatas Twitteris, et kahastub taas piloot Maverickiks

The Suni andmetel algasid uue filmi võtted 30. mail San Diego õhujõudude baasis ja linateos peaks vaatajateni jõudma 2019. aasta suvel.

Kuigi võtted alles algasid, jagas 55-aastane Cruise juba fotosid võttepaigast sotsiaalmeedias. Ühel fotol on staari näha sõjalennuki piloodikombinesoonis, ühes käes kiiver, olles valmis lennuks. Juures on hashtag Day 1.

«Top Gun 2» stsenaristid on «Näljamängude» stsenaariumi taga olnud Peter Craig ja «Džungliraamatu» stsenaariumi kirjutanud Justin Marks.

«Top Guni» järjefilmi režissöör on Joseph Kosinki, kes oli ka Cruise 2013. aasta linateose «Oblivion» režissööriks.

Uue filmiga seotud allikate teatel on selles näha nii droone kui hävituslennukeid ning Cruise’i tegelasest on saanud noorte pilootide koolitaja.

Cruise sõnas möödunud aasta lõpul antud intervjuus, et uues linateoses näeb palju ohtlikke, adrenaliinivoolu tekitavaid olukordi.

«Uude filmi on kaasatud õiged lahingupiloodid, kes lendavad kiiretel hävitajatel. Ka selles filmis näeb pilootide vahel konkurentsi, kuid seekord keskendutakse Maverickile,» sõnas Cruise.

Veel ei ole avalikustatud, kes on Cruise’i kaasnäitlejad, kuid oletatakse, et kaasa teeb Kelly McGillis, kes algses filmis kehastas Charlotte «Charlie» Blackwoodi. See tegelane põhines Christine Foxil, kes oli Miramari õhujõudude baasi üks juhte.