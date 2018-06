Video: Vogue'i esikaanefoto saudi printsessist viitab, et Saudi Araabia naised saavad varsti juhtimisõiguse

Ajakirja artiklis tõdetakse, et printsess on üks edumeelsemaid naisi Saudi Araabias. Ta toetab kroonprints Mohammed bin Salmani reforme, mis puudutavad naistele suuremate õiguste andmist ja islamivaimulike võimu kärpimist.

Mais arreteeriti Saudi Araabias 11 naisaktivisti, kes on aastaid võidelnud, et naised saaksid juhtimisõiguse ja et lõppeks süsteem, milles mehed kontrollivad naiste elu. Osa neist naistest vabastati, kuid mis on saanud enamikust, ei ole teada. Kinnitamata andmetel on neid naisi piinatud.