Pildid ja video: Serena Williams kandis väga liibuvat «sõjaprintsessikostüümi»

Williamsi toibumine sünnitusest on olnud tagasilöökidega. Talle tehti keisrilõige, kuid sellega kaasnes mitmeid komplikatsioone, mis oleksid võinud äärepealt ta surmaga lõppeda. Tal tekkis ka mitu trombi, mis on veresoones vere hüübimisest tekkinud klomp. Williams oli pärast sünnitust pikka aega haiglas arstide kontrolli all.

«Tundub, et Williams on kehtestanud mingid omad reeglid. Samas ei ole üksi teine tennisist pärast lapse sündi ja sporti tagasi tulemist midagi sellist kandnud,» teatas tšehhitar.

Williams viskas nalja, et ta on selles mustas liibukas nagu Wakanda kuninganna. See on viide superakngelaste filmile «Black Panther».