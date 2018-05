Vaata, millised staarid aitavad tänavusele Pardirallile hoo sisse lükata ja kuidas ise panust anda saad!

«Esinemiskutset Pardirallile oleme väga oodanud,» ütles menuka Eesti-Ukraina folkbändi Svjata Vatra mänedžer Terje Trotšõnskõi. «Pardiralli on õnnestunud vorm, kuidas rääkida valusatest ja elulistest teemadest nii, et iga inimene tunneb ennast puudutatuna ja tal on võimalus reaalselt toetada, välja näidata hoolivust. Oleme alati ka oma lastele rääkinud Pardirallist ning selle eesmärgist. Meie solist Ruslan on isiklikult selliste peredega kokku puutunud ning oma muusikaga neile rõõmu jaganud.»