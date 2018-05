Rahvusvahelisel kestvusratsutamise võistlusel Padise Endurance Festival võistlesid teist nädalat järjest selle ala tipud.

Prints ratsutas numbri all 3 ja tal olid kaasas oma hobused. Võistlusel osales neist 12. Prints Hamdan kasvas traditsioonilises peres, kus tegeleti palju ratsutamisega. Hobustega on araablastel läbi ajaloo eriline hingeline side olnud. Lapsepõlvehobist on seega saanud alguse Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoumi tippsportlase karjäär.

Kestvusratsutamine ehk ratsarännak on hobuse kiirus- ja vastupidavusvõistlus, mis paneb proovile ratsaniku maastikul ratsutamise oskused. Ratsaniku oskus hobust õigesti käsitleda mõjutab hobust ning võimaldab edukalt läbida erinevaid teekondi, mille pikkuseks on vastavalt raskusastmele 30 – 160 km. Võistlusel antakse ühisstart ja teekond on märgitud. Teel ei ole takistusi, kuid maastik vaheldub. Ratsutamisvõistluse jaoks sai Padise suurele rohuplatsile Euroopa tasemel võistlusväljak ehitatud.

Tänasel võistlusel osalesid ratsanikud 80 km, 120 km ja 160 km distantsil kokku 9 riigist, kõige suurem arv võistleid on Araabia Ühendemiraatidest, kelle seas on ka mitu šeiki Dubaist. Ja näib, et araablased panid ka võitluse kinni: