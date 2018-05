«Naabrist parema» 6. hooaja võitsid Helen ja Karl, kes andsid osa võidufondist saarlastele!

«Me tundsime, et tahame väga aidata saarlaste perekonda. Terve hooaja vältel näha, kuidas üks perekond läheb kõigest koos läbi ja terveneb, kasvab kokku selle keskel… tahame anda neile 25% oma sissemaksust ja loodame, et sellest on neile kasu. See on päris suur summa ja loodame, et nad ei pea jätma oma ehitatud armsat kodu kellegi teise jaoks ja saavad siia kolida,» kommenteeris Karl.