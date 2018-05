Dubai naisteleht on vaimustuses Tallinnas rattatrenni tegevast printsist ja kaunist Eestist

Väljaande emirateswoman.com kohaselt saavad dubailaste seas populaarseks need paigad, mida kroonprints külastab ja seega saab ka Eesti nüüd sellesse nimekirja panna. Portaal märgib, et Gruusias on juba liiga palju turiste.

Dubai kroonprints Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum oma eralennukis FOTO: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Lehe teatel on kroonprints tuntud oma sportlikuse poolest ja Eestis olles läks ta Tallinna rannapromenaadile jalgrattaga sõitma, tehes seda ramadani ehk paastukuu ajal.

Šeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum FOTO: Handout / AFP

«Prints läks jalgrattaga sõitma, kui on paastukuu, seega on ta heas sportikus vormis, kuna see tegevus nõuab palju energiat ja vastupidavust,» kirjutab väljanne.

Leht jätkas, et Nõukogude Liidust iseseivunud Eestis on palju looduskauneid kohti, kus kohalikel ja ka turistidel meeldib jalgrattaga sõita.

«Me ei tea, kus prints täpselt sõitis, kuid tegemist om ilusate paikadega, kus saab jalgrattaga sõita. Tripadvisori andmetel tehakse Tallinnas kolmetunniseid jalgrattatuure, mis on turistide seas populaarsed, kuid tundub, et prints sõitis enda valitud marsruudil,» kirjutas leht.

Instagrami jõudnud piltidel on näha, et printsi saatis jalgrattatuuril sõber Saeed Jabber Al Harbi.

Naisteleht märgib, et kroonprints osaleb Eestis Araabia Ühendemiraatide meeskonna koosseisus kestvusratsutamise võistlusel, võttes ette kõige pikema, 160 kilomeetri pikkuse distantsi.

Dubai kroonprints võistleb Eestis FOTO: Karli Saul

Prints tutvus ka UNESCO maailmapärandisse kuuluva Tallinna vanalinnaga.

Dubai meedia teatel on Põhja-Euroopas Soome lahe ääres asuv Eesti hakanud end Dubais väga aktiivselt reklaamima turismimaa ja investeerimisvõimalusi pakkuva riigina. Dubai kaubanduskojal on plaanis avada seal Eesti võimalusi tutvustav agentuur.

Möödunud aastal tutvustasid Eesti firma Nortali esindajad Dubai ametnikele, kuidas arendada e-teenuseid.

