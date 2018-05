Jeff Mills, Honey Dijon, Bullion ja mitmed teised lisandusid Sweet Spot Festivali esinejatenimekirja

Sweet Spot Festival pakub juuli viimasel nädalavahetusel festivalikülastajaile muuhulgas ka mõnusat klubimuusika elamust, mille raames saab maailmaklassi artiste kuulata vastupidiselt tavapärasele hoopis päevasel ajal. Selle jaoks on festivalil eraldi klubilava Kultuurikatlas, kus astuvad üles tõelised elektroonilise muusika staarid.

Detroiti DJ, produtsent ja artist Jeff Mills on sügavalt mõjutatud teadusulmest (sci-fi) ning annab muusikas edasi sealt adapteeritud ideid, kontsepte ja lugusid. Kosmos on tema jaoks lausa kinnisidee ning tema looming on justkui muusikaline teadusulme. Kui ta 1992. aastal oma plaadifirma Axise asutas, võttis ta päikesesüsteemi liikuva oleku loominguliseks eeskujuks. Esimestest väljalasetest alates on tema muusika avastanud futuristlikke ja teaduslikke teemasid - nagu näiteks «Mutant theory», «Tomorrow,» «Art / UFO», «Time Machine» and «Alpha Centauri». Jeff Millsi jaoks on tulevik võimas loominguline ajend, mis selgitab artisti lõppematut energiat.

Jeff Mills FOTO: Promo

Nagu paljude teiste puhul, nii sai ka Honey Dijoni muusikaarmastus alguse tema vanemate muusikamaitse järgi souli ja r&b plaate kuulates. Üsna varsti tekkis soov olla ise see, kes kodupidude ajal nõela plaadile asetab ning peagi pärast seda meelitas teda ka ööklubielu. Tema kaks peamist mentorit on Derrick Carter ja Danny Tenaglia. «Danny mõjutas minu DJ-soundi oluliselt,» räägib Honey. «Tema dramaatilisus ja riskivalmidus olid täpselt need omadused, mida ka ise muusikat mängides soovin väljendada. Muidugi ka Derrick ja Chicago house muusika olid minu artistiks kujunemisel suured mõjutajad, seega on minu signatuur-saund arenenud Chicago ja New York’i kombinatsioonist.» Muusikaformaatidest eelistab ta endiselt vinüüli ning tema DJ setid on kirglikud ja ehedad.

Nathan Jenkins ehk Bullion on esoteerilist pop- ja tantsumuusikat teinud viimased kümme aastat. DEEK Recordingsi asutaja ja «pop, not slop» mentaliteedi poolest tuntud Nathan on produtseerinud ja koostööd teinud selliste artistidega nagu Nilüfer Yanya, Trim, Paul Epworth ja Sampha. Remixe on ta teinud nii Todd Terjele, Vondelparkile, Tame Impalale kui Django Djangole. DJ-na on ta oma pidevalt areneva ja tema seikluslikku muusikamaitset peegeldava setiga üles astunud paljudes erinevates riikides. Tema igakuine raadiosaade NTS Raadios annab aimdust tema muusikalistest huvidest tervikuna.

Bullion FOTO: Promo

Soichi Terada on juba pikka aega olnud Jaapani house-muusika esindaja. Lääne publiku südame on ta võitnud meeldivalt naiivse ja samas emotsionaalse saundiga ning tuuritab nüüd täispike live-show’ga mööda maailma. Oma pika karjääri jooksul, mis sai alguse juba 80ndatel, on Terada loonud helitausta näiteks arvutimängule Ape Escape ning välja andnud muusikat koos sõbra Shinichiro Yokota’ga oma plaadifirma Far East Recordings alt. Tema stiil varieerub meeldivalt lõbusast tujuka ja hingelisema muusikani ning tema saundide valik on tõeliselt isikupärane.

CEM is a Berlin based DJ and artist who has, in the past two years in Berlin and for many more in his native Vienna, gained wide acclaim for his meticulous vinyl-oriented sets, enticing blend of genres and unique appeal to crowds and communities. He is running a famous night series called 'Herrensauna' in Berlin.

Lisaks tantsutavad Sweet Spotil inimesi ka Firejose, Dave Storm, Lekker DJ-d ning DJ Marek Poel.