Hanna Martinson: mind oleks vale lauljaks ja stilistiks nimetada

«Ma ei tea, kes selle tegi, aga suured tänud, et vaevaks võeti. Ma olen ise ka seal käinud ja sisu natuke muutnud, kuna kõik ei ole seal päris õige,» ütles Martinson. «Seal on kirjas, et ma olen reklaamikirjanik ja stilist. Ma küll kunagi tegelesin stilismiga jah, aga kuna ma ei ole seda juba nii kaua teinud, siis nüüd oleks vale end selleks nimetada,» täpsustas ta.

Hanna Martinson FOTO: Madis Sinivee

Peale stilistiks olemise, ei arva ta, et teda oleks õige ka lauljaks nimetada. «Väga keeruline on, sest ma ei saa ennast nimetada lauljaks, aga minu kohta öeldakse kõige tihedamalt laulja ja näitleja. Mulle see väga ei meeldi, kuigi näitlemisega olen ma reaalselt tegelenud ja olen olnud ka filmis, okei, aga kuigi ma olen laulmisega tegelenud terve elu, siis ma ei ole «laulja-laulja», kuigi ma tahaksin seda väga olla,» selgitas Martinson.