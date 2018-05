Kui suurt rahvamassi suudab Haapsalu suure jaanipäevapeo ajal majutada?

Haapsalu linnapea Urmas Sukles märkis, et linna majutusasutustes on umbes 2000 ööbimiskohta. Linnas on kaks SPAA-d, kaks hotelli (Kongo ja Promenaad) ja mitmeid hostel tüüpi majutusi. Lisaks Bed&Breakfast, Airbnb ja kodumajutuse võimalused.