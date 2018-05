Video: Kilauea laava hävitas paari maja ja pensioniunistuse

Laavavoolus on olnud vigastatuid, kuid seni keegi hukkunud ei ole, samas on palju neid, kes on oma varast ilma jäänud, teatab express.co.uk.

Kilauea laava FOTO: MARCO GARCIA / REUTERS/Scanpix

Californias Escalonis elav paar Kathy ja Gene Morgan ostsid kuus aastat tagasi Hawaiile maja koos maaga ja lootsid seal oma pensionipõlve veeta, kuid said nüüd tagasilöögi, kuna kaotasid looduskatastroofis oma sealse vara.

Kathy ja Gene Morgan FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Nende 250 000 dollarit maksnud 102-ruutmeetrine maja, mis asus Hawaii saarestiku suurimal saarel Hawaiil Leilani Estatesis, oli otse kuuma laavajõe teel ja hävines leekides.

«Kaotasime oma maja 28. mail, ka meie naabruses olnud majad on kas hävinenud või väga kannatada saanud. Kogu ümbrus on laava tõttu täielikult muutunud,» lausus paar.

Kathy ja Gene Morgan FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Nad lisasid, et naabruses elanud inimesed läksid nende majja, et väärtuslik sealt päästa, kuid neil oli aega vaid 10 – 15 minutit ning selle tõttu ei jõutud kuigipalju ära tuua.

Nad kasvatasid Hawaiil kohalikku sorti valgeid ananasse, mis olid laavavoolu ajaks juba küpseks saamas ja ootasid korjamist, kuid ka need võttis laava endale.

Morganitel ei olnud majakindlustust, seega ei saa nad loodusjõudude tõttu hävinenud kinnivara eest kindlustusraha.

Kuna Hawaii vulkaanipurske puhul on tegemist looduskatastroofiga, siis on Morganitel õigus saada oma maja eest rahalist kompensatsiooni USA riiklikust katastroofifondist.

Morganite andmetel jõudis Kilauea vulkaani laavavool 1955. aasta purske ajal üsna Leilani Estatesi lähedale, kuid jättis selle siiski puutumata.

Kilauea laavavool Hawaii saare Leilani Estatesis FOTO: MARIO TAMA / AFP/Scanpix

California paar oli Hawaiil viimati aprillis ja siis ei näidanud ükski märk, et Kilauea vulkaan võib purskama hakata, kuid kaks nädalat hiljem see juhtus.

«Jälgisime siis nii tele-kui internetiuudiseid hinge kinni pidades, et kas ka meie vara on ohus. Üsna kiiresti sai selgeks, et on ohus, kuid me ei pääsenud saarele tagasi,» lausus paar.

Morganid lähevad Hawaiile tagasi niipea, kui see võimalik on ja hakkavad siis uurima, kas nad saavad riiklikku kompensatsiooni ja võimaluse uus maja ehitada.

Hawaii võimude andmetel on laava tõttu hävinenud ligi 100 hoonet ja umbes sama palju autosid.

Hawaiil on tulikuuma laava tõttu hävinenud kümneid maju FOTO: MARIO TAMA / AFP/Scanpix

Laavajõed Hawaiil FOTO: Handout . / REUTERS/Scanpix

Hawaii saared on USAle kuuluv saarestik Polüneesias, moodustades pika loode-kagusuunalise saarteaheliku, mille kogupindala on 16 000 ruutkilomeetrit.

Kolm suuremat saart on Hawaii, Maui ja Kauai.

Hawaii saarestiku saared FOTO: wikipedia.org

Kilauea vulkaan on 1277-meetrine tegevvulkaan Hawaii saarestikus. Vulkaani tipus on kaldeera, mis on vulkaani või selle tipu kokkuvarisemisel tekkinud negatiivne pinnavorm.

Kilauea on maailma üks aktiivsemiad vulkaane, mis on olnud aktiivne alates 1983. aastast.

Viimase 100 aasta jooksul on ta pursanud keskmiselt üks kord iga 11 kuu jooksul.