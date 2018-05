Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio ja Ben Affleck olid seotud salajase pokkeriringiga

Kui Molly enda raamatuga aastal 2014 välja tuli, ei osutunud see nii populaarseks, kui arvati. Küll aga püüdis raamat USA stsenaristi Aaron Sorkini tähelepanu, kes soovis raamatu filmiks teha. Aaron ja Molly hakkasidki koos tööle, et see sünniks. Eelmise aasta jõulude ajal esilinastus film «Molly's Game», peaosas Jessica Chastain, mis jutustab loo Molly Bloomist, kes Colorado väikelinnast pärit tüdrukuna kolis Los Angelesse ja sai tööd kontoriassistendina. Pärast seda sai ta võimaluse teenindajana töötada salajase pokkerimängu juures, mis ei olnud ebaseaduslik, aga milles osalejad soovisid jääda anonüümseks. Los Angeleses toimunud mängude külalisteks olid Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck ning paljud produtsendid ja uusrikkad.

Aaron Sorkin ja Molly Bloom 2018. aasta Oscarite galal. FOTO: AFP / Scanpix

Kui Molly oli alguses lihtsa teenindaja rollis, siis võttis naine ettevõtlikult varsti mängud üle ja kolis nendega linnas olevasse hotelli. Mängu kontingent jäi samaks ning mängijate hulka kuulusid needsamad tähed. Mängu sisseostutasu oli 10 000 dollarit, mis ajapikku suurenes 50 000 peale.

USA seaduste kohaselt ei tohtinud naine mängudest kasu lõigata, sest see oleks tema tegevuse illegaalseks teinud. Selle asemel teenis Molly oma «tasu» jootrahas, mis ühel aastal oli lausa neli miljonit dollarit.

Molly roll mängudes oli aga keerulisem, kui pealtnäha paistab. Molly küll korraldas mänge, kuid ta andis mängijatele ka krediiti. Ehk ta väljastas mängijatele raha ainult nende reputatsiooni või taustauuringu põhjal. Kuna tegu oli reguleerimata mänguga ning naisel endal rahareservi ei olnud, siis pidi ta kuidagi tagama, et ta petta ei saa ja kõik mängijad maksavad oma laenuks võetud raha või võlad ära. Kuigi Molly sai paaril korral tüssata, sujus kaheksa aasta jooksul kõik kenasti.

Jessica Chastain kehastas filmis Molly Bloomi. FOTO: Jamie McCarthy/AFP/Scanpix

Seda vähemalt seni, kuni ta ühe mängijaga tülli läks. See mängija tuletas Mollyle meelde, et staarid käivad tema pokkerimängudel mitte sellepärast, et naine neid korraldab, vaid sellepärast, et tema vastu mängida. See mängija oli kuulus staar ja üks parimaid mängijaid. Mees tahtis naise üle võimu näidata ja püüdis teda mitmel korral avalikult alandada. Kuna Molly järele ei andnud ning tegi vapra näo pähe, siis mängijal sai sellest villand ning ta kolis koos mängijatega naise ruumidest minema. Molly jäeti tühjade kätega.