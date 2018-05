Feminist Germaine Greer: enamik vägistamisi on lihtsalt halb seks, milles naine ei saanud rahuldust

Inglismaa Hay kirjandusfestivalil vägistamisest rääkinud 79-aastase Greeri sõnul on tavaliselt mõlemad osapooled seksiga nõus, kas siis teadlikult või mitte, teatab Daily Mail.

Feminist on seisukohal, et enamik vägistamisi on lihtsalt halb seks, millega naine ei jäänud rahule ega saanud orgasmi.

Seks FOTO: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov/Scanpix

«Minu seisukoht on, et vägistajaid ei tuleks karmilt hukka mõista ega trellide taha saata, kuna vägistamist ei saa võrrelda näiteks noarünnakuga, mis on väga vägivaldne. Kui kohus on kellegi vägistamises süüdi mõistnud, tuleks selle isiku põsele tätoveerida «R», mis on sõna «rapist» esitäht ja saata ta ühiskondlikult kasulikku tööd tegema, näiteks tänavaid koristama,» sõnas vastuoluliste seisukohtade poolest tuntud naine.

«Rapist» on inglise keeles «vägistaja».

Greeri arvates piisaks vägistamises süüdi mõistetud meeste karistamiseks 200 tunnist üldkasulikust tööst.

Germaine Greer FOTO: Richard Harding/Scanpix

Ta lisas, et kuna suur osa vägistamistest on tegelikult halb seks, siis ei kannata naised posttraumaatilise stressi ja teiste vaimse tervise problemide käes nagu arvatakse.

«Enamiku vägistamiste puhul ei ole kehalisi vigastusi. Kui meile kogu aeg räägitakse, et vägistamine on üks vägivaldsemaid kuritegusid, siis see on jama. Toon näite. Kui mees tahab oma väsinud naisega seksida teatades, et see on tema abieluline õigus, on tegemist vägistamisega. Selline seks on tavaliselt mehhaaniline, ilma õrnuse ja armastuseta, kuid üksi selline halva seksi juhtum ei jõua kohtusse, sest selles puudub kuritegelik aspekt,» selgitas austraallanna.

Greeri sõnul vägistati ta ragbimängijast poisi poolt ära ühel peol enne ta 19-aastaseks saamist, kuid ta ei tundnud selle poisi suhtes viha, vaid ükskõiksust, sest ta teadis, et politseisse ei ole mõtet minna, sest juhtumit ei uurita.

«Ma oleksin lihtsalt litsi sildi külge saanud ja mind oleks hakatud süüdistama, et eksponeerin oma sekselu. Ma ei kavatsenud kogu oma elu kaevelda selle üle, et minust sai vägistatu,» lausus tuntud naine.

Greeril ilmub varsti uus raamat «On Rape» (Vägistamisest), milles ta lahkab vägistamisteemat nii bioloogilisest, emotsionaalsest, psühholoogilisest kui ühiskondlikust aspektist.

Germaine Greer FOTO: Yui Mok / PA Wire/PA Images/Scanpix

Greer ei eita, et kindlasti on ka väga vägivaldseid ja kehavigastustega lõppevaid vägistamisi, kuid enamik vägistajatest on arad ja nõrgad mehed, kes ei oska end seksuaalselt väljendada, jättes naisele tunde, et nad ei ole orgasmi väärt.

Greeri seisukohavõttu kritiseeriti Twitteris, et see naine vist ei saa üldse aru, mida vägistamine tähendab hoolimata sellest, et teda ennast on kunagi vägistatud.