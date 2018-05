Video: 13-aastase küsimus koolitulistamise kohta tõi Valge Maja pressiesindajale pisarad silma

Eile, 30. mail oli sel pressikonverentsil 13-aastane Benje Choucroun, kes on California lastelehe Time for Kids reporter ja ta sai Sandersile küsimusi esitada, teatab cnn.com.

Sarah Huckabee Sanders FOTO: Andrew Harnik / AP/Scanpix

USA koolides on üsna sageli tulistamisi olnud ja selle tõttu on karmistatud turvameetmeid, kaasa arvatud Californias, kust noor reporter Washingtoni saabus.

Poiss sõnas, et hiljuti oli tema koolis koolitulistamise õppus, kus õpilased pidid end tulistaja eest peitma. Algklassilastele selgitatakse siis, et neil tuleb peituda näiteks karude eest.

13-aastane Benje Choucroun Valge Maja pressikonverentsil FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Koolitulistamisprobleem mõjutab nii minu kui kaasõpilaste vaimset tervist, kuna elame kartuses, et võime koolis elu kaotada. Küsin nüüd Teilt, mida USA võimud on teinud, et ennetada selliseid mõttetuid tragöödiaid?» küsis Choucroun.

Kolme lapse ema Sanders oli sellest küsimusest väga liigutatud.

Sarah Huckabee Sanders koos ühega oma kolmest lapsest FOTO: TASOS KATOPODIS / imago/UPI Photo/Scanpix

Kohal olnute sõnul tulid Valge Maja pressiesindajale pisarad silma, ta üritas neid tagasi hoida ja asus siis väriseval häälel küsimusele vastama.

Sarah Huckabee Sanders FOTO: Alex Edelman / CNP/MPI/Capital Pictures / RS/CNP/MPI/Capital Pictures/Scanpix

«Nii lapse kui ta vanema jaoks ei ole midagi kohutavamat kui laps peab minema kooli kartes, et temaga võib midagi juhtuda. Mul on kahju, et sa pead sellist kogema. Võimuorganid suhtuvad koolitulistamisprobleemi tõsiselt. Sel nädalal tuleb kokku presidendi kooliturvalisuse nõukogu, et arutada selle probleemi teemal ja otsida viise, kuidas muuta laste koolis käimine turvalisemaks, et vanemad ei peaks muretsema, kui nende laps koolis on,» lausus Sanders poisi küsimusele.

Väljaande Time peatoimetaja Edward Felsenthal kiitis noort nutikat reporterit lisade, et lasteväljaanne Time for Kids on õigel teel.

Benje Choucroun FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Oli neid, kellele Sandersi reageering ei meeldinud. Nad kritiseerisid sotsiaalmeedias, et ta «krokodillipisarad» ei olnud ehtsad, kuna nende abil rõhus ta pressikonverentsil osalenute emotsioonidele.

Sarah Huckabee Sanders FOTO: Oliver Contreras / Oliver Contreras/Sipa USA/Scanpix